19-Jähriger bei Sprung aus Fenster schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist in der Nähe von Nürnberg bei dem Versuch, vor der Polizei zu flüchten, aus dem Fenster gesprungen und möglicherweise lebensgefährlich verletzt worden.

Die Beamten wollten den jungen Mann am Samstagvormittag in seiner Wohnung in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) aufsuchen, um ihn wegen des Verdachts des Schwarzfahrens zu vernehmen, wie die Polizei mitteilte.

Als er die Polizisten erblickte, sei der Mann unvermittelt zum Fenster im zweiten Stock gerannt, auf einen Dachvorsprung gesprungen und von dort aus zu Boden gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

(dpa)