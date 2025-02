Jugendlicher flieht vor Polizei und stürzt in die Tiefe

Nach einem Streit ist ein 17-Jähriger bei einem Fluchtversuch in Fürth über ein Hausdach gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Jugendliche rund vier Meter in die Tiefe und wurde reanimiert. Bei einem Streit mit einem 19-Jährigen in einer Wohnung soll der 17-Jährige zuvor ein Gemüsemesser in die Hand genommen und sein Gegenüber bedroht haben.

Der 19-Jährige habe daraufhin fluchtartig die Wohnung verlassen und die Polizei verständigt. Die Beamten klopften und klingelten zunächst an der Tür. Der 17-Jährige habe von drinnen aber nur entgegnet, die Streife solle abhauen. Anschließend soll der junge Mann ein Fenster der Wohnung im ersten Obergeschoss geöffnet und versucht haben, über ein nahegelegenes Dach zu flüchten.

Nach Sturz und Reanimation sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe durch die schweren Verletzungen nicht mehr, teilte die Polizei mit. Gegen den Jugendlichen werde wegen Bedrohung ermittelt.