Flüge gestrichen und umgeleitet: Münchner Flughafen massiv von schwerem Unwetter betroffen

Heftige Unwetter suchten am Donnerstagabend größere Teile Bayerns heim. Während die Region Schwaben recht glimpflich davon kam, waren andere Teile des Freistaats stärker betroffen. Am Münchner Flughafen sorgten die schweren Gewitter gar für ein großes Chaos. Etliche Flüge mussten aus Sicherheitsgründen umgeleitet oder annulliert werden, knapp 100 Flugzeuge starten oder landeten mit großer Verspätung.

Unwetter über Flughafen München: 37 Flüge annulliert

Aufgrund des Unwetters mussten die Fluggesellschaften insgesamt 37 Flüge annullieren, teilt ein Sprecher des Flughafens München auf Nachfrage unserer Redaktion mit. 16 Landungen sowie 21 Starts fielen deshalb aus. Zudem seien knapp 100 Flüge (von insgesamt 1000 am gesamten Donnerstag) mehr als 30 Minuten verspätet gewesen.

Die Lufthansa teilt auf Nachfrage mit, dass alleine elf Flugzeuge der Lufthansa-Gruppe umgeleitet und 15 gestrichen werden mussten. Insgesamt waren bei Deutschlands größter Airline rund 2000 Passagiere von den unwetterbedingten Störungen betroffen, so die Unternehmenssprecherin.

Lufthansa-Flieger in München wurden nach Wien, Prag und Stuttgart umgeleitet

Die Flüge, die eigentlich in München landen sollten, seien dabei an die Flughäfen in Wien, Prag und Stuttgart umgeleitet worden. „Von dort wurden die Gäste weiter nach München gebracht oder vor Ort zu ihrem Ziel umgebucht“, so die Lufthansa-Sprecherin.

Wie es vom Flughafen München heißt, war aufgrund der heftigen Gewitter ein sogenannter Abfertigungsstopp ausgerufen worden. Er begann gegen 21.50 Uhr und dauerte rund 90 Minuten, erklärt der Airport-Sprecher. Der Stopp sei „aus Sicherheitsgründen notwendig“ gewesen, „damit weder Passagiere noch Mitarbeiter durch mögliche Blitzschläge zu Schaden kommen“, so der Sprecher.

Am Freitag lief der Flugbetrieb an Bayerns wichtigstem und größten Flughafen wieder regulär.