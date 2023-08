Flugblatt-Affäre

Hubert Aiwanger in Donauwörth: "Ich soll zerstört werden"

Hubert Aiwanger besuchte am Mittwoch die Donauries-Ausstellung in Donauwörth.

Plus Einen Tag nachdem Aiwanger zu einem Sonder-Koalitionsausschuss zitiert worden war, ist er schon wieder im Wahlkampfmodus. Wie er in Donauwörth auf die Antisemitismus-Vorwürfe gegen ihn reagiert.

Von Stephanie Sartor; Daniel Wirsching

Wenige Minuten, bevor Hubert Aiwanger am Mittwochnachmittag am Donauwörther Stauferpark ankommt, ziehen finstere Wolken auf, der Wind wird frischer. Beinahe wirkt es, als würde das Wetter die passende Kulisse für den Auftritt des bayerischen Wirtschaftsministers bei der Donauries-Ausstellung bereiten, schließlich hat sich einiges zusammengebraut. Als Aiwanger aus seinem Wagen steigt, dauert es nur Sekunden, bis er von Parteifreunden und Pressevertretern umringt ist. In den vergangenen Tagen hat man wenig von Aiwanger persönlich gehört, jetzt aber äußert er sich. Zu der Lawine, die ihn am Samstag erwischt hat. "Ich bin weder Antisemit noch Extremist. Ich bin Demokrat, ein Menschenfreund", sagt er – fügt aber an, dass aus Jugendzeiten manches "so oder so" interpretiert werden könne. Was er spüre, sei ein großer Rückhalt bei den Menschen: "Sie wissen, dass gegen mich eine Schmutzkampagne gefahren wird. Dass ich politisch und persönlich zerstört werden soll."

Ob Aiwanger den Termin in Donauwörth tatsächlich wahrnehmen würde, war eine Frage, die sich Anfang der Woche zwangsläufig stellte. Eine Absage gab es zwar nicht, der Aufruhr um ihn war jedoch so gewaltig, dass man sich den Freie-Wähler-Chef nur schwer Hände schüttelnd in der Menge – eigentlich seine Paradedisziplin – vorstellen konnte. Am Wochenende war die Flugblatt-Affäre ins Rollen gekommen. Es geht um ein antisemitisches Pamphlet, das im Schuljahr 1987/88 in Aiwangers Schultasche entdeckt worden sein solle. Noch am Samstagabend hatte er schriftlich zurückgewiesen, es als 17-Jähriger verfasst zu haben. Gleichzeitig räumte er ein, dass tatsächlich bei ihm "ein oder wenige Exemplare" gefunden wurden. Kurz darauf gestand sein Bruder, das Pamphlet geschrieben zu haben. Sollte Aiwanger gehofft haben, mit dem Geständnis seines Bruders wäre die Sache erledigt, hat er sich geirrt.

