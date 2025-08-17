Verbraucherportal bewertet Fluggesellschaften: Diese Airlines fliegen auch von bayerischen Flughäfen

Das Verbraucherportal Flightright hat die 20 größten Fluggesellschaften bewertet. In den Kategorien Zuverlässigkeit, Kundenzufriedenheit und Zahlungsverhalten bei Entschädigungen schnitten die Unternehmen Finnair und Vueling am schlechtesten ab. Fast alle Airlines im Ranking fliegen auch von bayerischen Airports.

Bewertung der Fluggesellschaften: Finnair und Vueling auf den letzten Plätzen

Mit 2,48 von 5 möglichen Sternen landete die finnische Fluggesellschaft Finnair im Flightright-Index für das Jahr 2025 auf dem letzten Platz. Mit 2,52 und 2,58 Sternen nur wenig mehr verdienten sich dem Verbraucherportal zufolge die Billigfluggesellschaften Vueling aus Spanien und Ryanair aus Irland.

Am besten abschneiden konnten die spanische Airline Iberia mit einer Gesamtwertung von 3,25 Sternen und Eurowings mit 3,32 Sternen. Mit einem Wert von 3,33 liegt die Fluggesellschaft Discover Airlines lauf Flightright auf dem ersten Platz des Rankings. Die Lufthansa-Tochter ist auch das einzige Unternehmen, das in der Kategorie Zahlungsverhalten bei Entschädigungen die volle Punktzahl erreichen konnte.

„Noch immer lassen sich viele Fluggesellschaften bei der Zahlung von Entschädigungen viel zu viel Zeit“, schätzt Feyza Türkön von Flightright ein. „Die Leidtragenden sind die Passagiere, die oft monatelang, in manchen Fällen sogar jahrelang, auf ihre rechtmäßige Entschädigung warten müssen“, so die Verbraucherschützerin weiter.

Flightright-Index 2025: Diese Airlines im Ranking fliegen von Bayern aus

Zuletzt machte die Verbraucherzentrale auf bei mehreren Airlines aus dem Ruder gelaufener Preise beim Handgepäck aufmerksam. Das sind die laut Flighright besten und schlechtesten Fluggesellschaften 2025 und die bayerischen Airports, von wo aus sie Flüge anbieten.

Discover Airlines (3,33): München

Eurowings (3,32): München, Memmingen

Iberia (3,25): München

TAP Portugal (3,24): München

TUIfly (3,23): München

Austrian (3,19): München

Lufthansa (3,18): München, Nürnberg

Air France (3,15): München. Nürnberg

Widerøe (3,14): München

SAS (2,85)

Turkish Airlines (2,80): München

Swiss (2,76): München

Condor (2,72): München

Wizz Air (2,72): Nürnberg, Memmingen

British Airways (2,72): München

KLM (2,72): München, Nürnberg

easyJet (2,68): München

Ryanair (2,58): Nürnberg, Memmingen

Vueling (2,52): München

Finnair (2,48): München

2024 lagen noch British Airways und die Lufthansa auf den letzten Plätzen des Verbraucherportals. Transavia France und Austrian Airlines konnten sich damals die Spitzenplätze sichern. Für die Bewertung der Airlines habe Flightright eigenen Angaben zufolge Daten von Millionen Flügen sowie aus einer Umfrage von Kundinnen und Kunden analysiert. Der Fokus habe dabei auch auf der Zufriedenheit bei Entschädigungsfällen gelegen.