Flughäfen im Vergleich: München landet nicht mal in den Top 100 der Welt

Einst galt er als Vorzeige-Airport mit Premium-Anspruch, doch die Zeiten ändern sich: Der Münchner Flughafen hat es in einer aktuellen Rangliste der besten Flughäfen der Welt nicht einmal unter die Top 100 geschafft. Das neue Ranking der Plattform Airhelp weist für den Luftfahrt-Standort im Erdinger Moos inzwischen einen großen Abstand zur globalen Spitze auf.

Unter den 250 bewerteten Airports landet München mit 7,46 Punkten nur auf Platz 144 – hinter dem Berliner BER und weit abgeschlagen hinter Düsseldorf, das mit 7,64 Punkten Rang 100 erreicht.

Flughafen München: Restaurants top, Pünktlichkeit und Service flop

Für den „AirHelp Score 2025“ werden Pünktlichkeit, Gastronomie, Shopping und Kundenzufriedenheit bewertet. Während München beim Angebot an Restaurants und Geschäften mit 8,1 Punkten deutschlandweit an der Spitze liegt, drücken Pünktlichkeit und allgemeiner Service die Gesamtwertung.

Mit durchschnittlich 7,36 Punkten bleiben deutsche Flughäfen deutlich hinter der internationalen Konkurrenz zurück. Zum Vergleich: Der weltweite Spitzenreiter Kapstadt in Südafrika erreicht bei der im Juli veröffentlichten Rangliste 8,57 Punkte.

Deutschlands Flughäfen sind im weltweiten Vergleich abgeschlagen

Neun deutsche Flughäfen schafften es in die diesjährige Auswertung – doch nur einer in die globalen Top 100: Nach Düsseldorf auf Platz 100 folgt der Berliner Flughafen BER mit 7,51 Punkten auf Rang 136, der Münchner Flughafen liegt knapp dahinter. Flughäfen wie Nürnberg oder Stuttgart schneiden mit Plätzen unterhalb von Rang 180 kaum besser ab. Schlusslicht aus deutscher Sicht ist Köln/Bonn mit 6,84 Punkten auf Rang 234.

1. Flughafen Kapstadt (Südafrika) – 8,57 Punkte

2. Hamad International Airport, Doha (Katar) – 8,52 Punkte

3. King Khalid International Airport, Riad (Saudi-Arabien) – 8,50 Punkte

4. Durban King Shaka International Airport (Südafrika) – 8,49 Punkte

5. Dammam King Fahd International Airport (Saudi-Arabien) – 8,48 Punkte

100. Düsseldorf Airport – 7,64 Punkte

136. Berlin Brandenburg Airport (BER) – 7,51 Punkte

144. Flughafen München – 7,46 Punkte

182: Flughafen Nürnberg – 7,28 Punkte

191: Flughafen Stuttgart – 7,24 Punkte

Die besten Flughäfen der Welt liegen inzwischen vor allem in Afrika und im Mittleren Osten. Kapstadt hat sich mit einer Gesamtwertung von 8,57 Punkten an die Spitze gesetzt, gefolgt vom Hamad International Airport in Katar. Der erste europäische Flughafen – Bergen in Norwegen – taucht im Airhelp-Ranking erst auf Platz neun auf.

Flughafen München: Starke Zahlen beim Passagieraufkommen

Trotz durchwachsener Bewertung bleibt der Münchner Flughafen das wichtigste Drehkreuz im Süden Deutschlands. 2024 nutzten rund 41,5 Millionen Passagiere den Airport – ein Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt München im nationalen Vergleich weiter auf Rang zwei hinter dem Flughafen Frankfurt.

Innerhalb Bayerns scheint München vorerst uneinholbar: Der Nürnberger Flughafen belegt mit gut vier Millionen Passagieren Rang neun unter Deutschlands größten Flughäfen, während der Allgäu Airport Memmingen mit über drei Millionen Fluggästen auf Platz zehn folgt.