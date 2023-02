Augsburg

vor 16 Min.

Im Privatjet zum Notartermin: Ein Besuch am Flughafen Augsburg, wo Privatflüge boomen

Plus Augsburgs Flughafenchef gehen die Hangars aus, ein Kunde einer Bobinger Charterfirma hebt 300-mal im Jahr ab. Die Geschichte einer erstaunlichen Entwicklung.

Von Fabian Huber Artikel anhören Shape

In einer Parkbucht am Stadtrand, an einem Ort, der auf den ersten Blick nicht nach Glamour schreit, vor großen, grauen Hallen, stehen sie also aufgereiht: der BMW X6 aus Nürnberg, der Bentley aus Miesbach, der Jaguar aus München, der Porsche aus Ebersberg. Klischees können Falltüren sein für einen Reporter, aber es hilft ja nichts, es sind die ersten Eindrücke dieser Recherche: blecherne Vorurteile im steifen Januarwind, Millionärsvehikel vor den Hangars am Flughafen Augsburg.

