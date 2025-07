Mann aus Argentinien will am Flughafen Memmingen abfliegen - da fällt der Polizei etwas auf

Am Flughafen Memmingen hat die Polizei am Sonntag (20.7.2025) vor der Ausreise einen Passagier aus Argentinien kontrolliert. Der junge Mann wollte mit Ryanair ab Memmingen nach London-Stansted fliegen.

Bei der Kontrolle fiel den Grenzbeamten am Allgäu Airport auf, dass sich der 31-Jährige einen Tag länger im Schengen-Raum aufhielt, als es ihm erlaubt war. Trotz des geringen Zeitraums musste die Polizei wegen illegalen Aufenthalts ein Strafverfahren einleiten.

Nach der Aufnahme seiner Personalien durfte der Argentinier weiterreisen, teilt die Grenzpolizei am Memminger Airport fest.

Flughafen Memmingen: Mann ist drei Monate zu lange in Deutschland

Auch in anderen Fällen mussten die Kontrollkräfte am Sonntag einschreiten. So überschritt ein 58-jähriger Georgier seine erlaubte Aufenthaltszeit von 90 Tagen um 14 Tage. Auch ein 27-jähriger Landsmann hielt sich 90 Tage zu lange in Deutschland auf. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 450 Euro konnte der Mann seinen Heimflug antreten. Eine 24-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina hatte sich zwei Tage zu lange im Bundesgebiet aufgehalten. Gegen alle vier Passagiere leitete die Polizei Ermittlungen wegen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

Lesen Sie auch: Nach der Landung werden 850 Euro fällig: Passagier am Flughafen Memmingen muss bezahlen

Arbeitskleidung im Gepäck, aber kein Visum? Reisende am Memminger Airport werden zurückgewiesen

Neben den Ausreiseverstößen verhinderten die Beamten auch mehrere unzulässige Einreisen: Insgesamt vier Menschen wurde am Sonntag am Memminger Flughafen die Einreise nach Deutschland verweigert. Drei Männer aus dem Kosovo im Alter von 27, 28 und 28 Jahren konnten entweder keinen glaubhaften Reisegrund nennen oder führten Arbeitskleidung mit, ohne ein entsprechendes Visum vorlegen zu können.

Ein 46-jähriger Georgier wollte laut Polizei ebenfalls illegal zum Arbeiten einreisen und führte darüber hinaus Medikamente mit sich, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Ein Rezept oder eine Genehmigung konnte er nicht vorlegen – gegen ihn leitete die Polizei auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Schmuggel von Betäubungsmitteln ein. Die vier Passagiere mussten mit den nächsten verfügbaren Flügen die Rückreise in ihre Herkunftsländer antreten, heißt es abschließend vonseiten der Polizei.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de