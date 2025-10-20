Ryanair streicht Verbindungen – das betrifft auch einen Flughafen in Bayern

Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht Verbindungen in ganz Deutschland. Gestrichen werden insgesamt 24 Strecken sowie 800.000 Sitzplätze, wie Ryanair in einer Pressemitteilung verkündete. Auch ein Flughafen in Bayern ist davon betroffen.

Ryanair streicht Flug-Verbindungen: Diese Ziele fallen in Memmingen weg

Die gute Nachricht: Die Streichungen, die Ryanair im Freistaat vornimmt, sind minimal: Am Flughafen in Memmingen fallen zwei Strecken weg, nämlich nach Tel Aviv (Israel) und nach Riga (Lettland). Der Wegfall der Flugverbindung nach Riga war bereits zuvor angekündigt worden. Ebenso fallen einige Verbindungen nach Spanien weg, wie der Ryanair bereits im September ankündigte.

Die Tel-Aviv-Route ist aufgrund der angespannten politischen Situation vor Ort zuletzt ohnehin nicht angeflogen worden. Am Flughafen in Memmingen wird außerdem die Zahl der Flüge auf anderen Routen reduziert. „Die Verbindungen bleiben, sie werden lediglich in nachfrageschwachen Zeiten weniger bedient“, sagt Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. Dafür wird Ryanair aber ein neues Reiseziel in den Winterflugplan aufnehmen: das italienische Lamezia Terme.

Flugzeuge aus Nürnberg fliegen Ryanair-Ziele weiter an

Der Flughafen Nürnberg ist von den Streichungen des Billigfluganbieters nicht betroffen. Die fränkische Metropole kann ihr Angebot weiter aufrechterhalten. Die Flüge von dort gehen auch künftig unter anderem nach Sofia (Bulgarien), Thessaloniki (Griechenland) und London (England).