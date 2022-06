Viele Flughäfen versinken im Chaos, der Allgäu Airport nicht

Annullierungen, Warteschlagen, verlorenes Gepäck: Bei vielen deutschen Flughäfen geht fast nichts mehr. Am Flughafen Memmingen sieht die Situation anders aus.

In der Eingangshalle des Flughafens Memmingen tummeln sich die Wartenden. Manche haben die Schuhe ausgezogen und die Beine auf ihre Koffer gelegt, andere tippen auf dem Handy. Die Menge der Reisenden ist aber noch überschaubar, lange Schlangen bilden sich nirgends.

„Wirklich voll wird es hier am Donnerstagmittag, da haben wir viele Abflüge“, sagt Daniel Holdenried, Stationsleiter der Abfertigung. Er kümmert sich um alle Dienstleistungen rund um den Flughafen, die das Gepäck und die Passagiere betreffen. Dann füllten sich die Wartebereiche hinter den elf Check-In-Schaltern und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens werde es stressig. „Im Gegensatz zu manchen anderen großen Flughäfen haben wir großes Glück hier“, sagt Holdenried.

Personalengpässe in der Abfertigung können noch gut abgefedert werden

Am Memminger Flughafen seien die Personalengpässe noch nicht so stark, dass sie den Betrieb einschränkten. „Klar fehlen bei uns auch Mitarbeiter. Aber aktuell können wir das gut abfedern.“ Das liege vor allem an einem guten Zusammenhalt im Team. Während der Corona-Pandemie sei niemand entlassen worden, aber einige hätten die Branche gewechselt. „Seitdem haben wir das Personal im Team der Abfertigung wieder verdoppelt auf rund 30 Personen“, sagt der Stationsleiter.

Von den Verspätungen und dem Flughafen-Chaos an anderen Airports ist in Memmingen bisher kaum etwas zu spüren. Laut der Anzeigetafel ist nur der Flug nach Sarajevo um etwa eine Stunde verspätet. Ulla Hahn und Günter Gattinger kommen gerade aus dem Urlaub in Montenegro zurück. „Bisher ist alles gut gelaufen“, erzählen die beiden, Verspätungen gab es keine.

Lesen Sie dazu auch