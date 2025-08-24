WizzAir will expandieren, Ryanair streichen: Was sich am Airport Memmingen ändern könnte

WizzAir will klotzen, Ryanair in großem Stil streichen: Mit diesen beiden Fluggesellschaften kündigen genau diejenigen deutliche Veränderungen an, die zusammen am Airport in Memmingen für einen Großteil des Flugaufkommens sorgen. Rund 90 Prozent sind es – mit etwa gleichen Anteilen der beiden Airlines, wie der Flughafen Memmingen auf Nachfrage mitteilt. Was der neue Kurs bei WizzAir und Ryanair für den Regionalflughafen bedeutet.
Flughafen Memmingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden