Am Flughafen München fallen deutschlandweit die meisten Flüge aus

Am Flughafen München werden so viele Flüge storniert wie an keinem anderen deutschen Flughafen. Das zeigt eine Auswertung von Flightright im ersten Halbjahr von 2025. In diesem Zeitraum sind in München 1,29 Prozent aller Flüge ausgefallen. Im europäischen Vergleich liegt der Airport damit auf Platz vier hinter London Heathrow, Brüssel und dem erstplatzierten Flughafen Helsinki. Demnach wurden in Finnland aufgrund vieler Personalstreiks 2,5 Prozent der Flüge gestrichen.

Anders als in München weist der Flughafen in Frankfurt eine positive Entwicklung vor. Laut Auswertung wurden hier die Stornierungszahlen im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesenkt. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2025 in Frankfurt nur 0,55 Prozent der Flüge storniert. Im europäischen Vergleich belegt Frankfurt den 15. Platz und landet somit elf Plätze besser hinter dem Münchner Airport.

Verspätungen an deutschen Flughäfen nehmen zu

Insgesamt haben die Verspätungen an allen deutschen Flughäfen zugenommen, zeigt die Auswertung. Zu Beginn des Halbjahres 2025 waren 12 bis 15 Prozent der Flüge verspätet. Gegen Ende des Zeitraums stieg der Anteil deutlich auf 20 bis 30 Prozent. Auf das gesamte erste Halbjahr 2025 betrachtet lag die Quote bei 24,66 Prozent. Spitzenreiter bei den Verspätungen ist der Flughafen Berlin-Brandenburg: Hier waren zur Jahresmitte 30,75 Prozent aller Flüge zu spät.

Ganz Deutschland liegt im europäischen Vergleich auf Platz sechs bei den Flugausfällen. Die Stornierungsquote lag bei 0,76 Prozent, so die Auswertung. Auf Platz eins landete Finnland mit einer Quote von 2,33 Prozent. Bei den absoluten Zahlen an Stornierungen belegt Deutschland jedoch den zweiten Platz. Im ersten Halbjahr 2025 waren es ganze 3.042 Flugstornierungen. Nur das Vereinigte Königreich schaffte rund hundert Stornierungen mehr.

Am Flughafen München ist Hauptreisezeit

Trotz der zahlreichen Stornierungen und Verspätungen erwartet der Flughafen München in den Sommerferien seine Hauptreisezeit. Bis zum Ferienende am 15. September sind über 45.000 Starts und Landungen geplant. Der Airport rechnet mit mehr als 6,4 Millionen Passagieren. Außerdem gibt es mehr Flüge und Reiseziele von München aus. Eine der auffälligsten Neuerungen: Eine Airline verbindet München nun viermal pro Woche direkt mit Hongkong.