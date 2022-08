Bauernhof mit Biogasanlage

vor 31 Min.

Feuer in Freising: Betrieb am Flughafen München gestört

In Freising geriet am Donnerstag ein Bauernhof mit Biogasanlage in Brand. Der Rauch sorgt derzeit für eine Störung im Betrieb des Münchner Flughafens.

Von Svenja Moller

In der Nähe des Münchner Flughafens ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Flugverkehr Richtung Norden musste wegen der starken Rauchentwicklung vorläufig eingestellt werden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. In der Nähe vom Flughafen München: Bauernhof in Freising brennt Ein Bauernhof mit Biogasanlage brannte in Eggertshofen, einem Ortsteil von Freising. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, sei das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, so der Merkur. Ausgebrochen war das Feuer in der Scheune des Anwesens. Es soll mehrere Explosionen gegeben haben. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Menschen verletzt. Eine verletzte Kuh musste allerdings getötet werden. Die Polizei rief die Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Flugbetrieb am Flughafen München gestört Wie t-online berichtet, dürfen Flugzeuge seit etwa 12 Uhr nur noch auf der Südbahn landen. Auf der Nordbahn des Flughafens konnten zunächst keine Flugzeuge mehr landen – nur noch abfliegen. Für Landungen konnte zeitweise ausschließlich die Südbahn genutzt werden, wie ein Flughafensprecher laut der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst hätten aber keine Flüge abgesagt werden müssen. Aktuell sei noch nicht abzusehen, wie groß die Verzögerungen am Flughafen München sein werden. Lesen Sie dazu auch Keine Vorkasse mehr? Vorstoß aus Niedersachsen: Flüge sollen erst beim Check-in bezahlt werden

