Wegen Eisregen: Münchner Flughafen erwartet Einschränkungen am Mittwoch

Meteorologen rechnen am Mittwoch mit Eisregen und extremer Glätte. Der Münchner Flughafen erwartet deswegen Einschränkungen im Flugbetrieb.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch, 17. Januar, Glatteis und gefrierenden Regen vorhergesagt. Der Flughafen München vermeldet auf seiner Website, dass wegen extremer Wetterbedingungen Einschränkungen im Flugbetrieb zu erwarten sind.

Der Flughafen hat die Schlechtwettermeldung an die in München operierenden Fluggesellschaften weitergegeben. Besonders in der ersten Tageshälfte sei mit erheblichen Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Der Münchner Flughafen empfiehlt Reisenden, sich bei der Airline über den Flugstatus zu informieren.

Flughafen Frankfurt: Mittwoch und Donnerstag Einschränkungen und Flugausfälle

Auch der Frankfurter Flughafen bereitet sich auf Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfälle vor. Wie der Website des Flughafens zu entnehmen ist, kann es am Mittwoch und Donnerstag zu Einschränkungen im Flugbetrieb kommen. Auch Reisende am Frankfurt werden gebeten, den Flugstatus vor Anreise an den Flughafen auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen und ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen. Der Frankfurter Flughafen weist darauf hin, dass Fluggäste, deren Flug gestrichen worden sei, nicht an den Flughafen kommen sollen.

Die Lufthansa teilte mit, dass in München und Frankfurt "die Flughafenbetreiber die Gesamtkapazität deutlich gesenkt [haben]. Lufthansa hat daher den gesamten Flugplan für die Kurz- und Langstrecke deutlich reduziert." Die Lufthansa wolle "nach Wetterbesserung, die für Freitag zu erwarten ist, zügig zum planmäßigen und stabilen Flugbetrieb" zurückkehren.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis und Blitzeis

Schneefall und Glatteis sorgen auch auf Bayerns Straßen für Verkehrschaos. In der vergangenen Nacht haben Autofahrerinnen und Autofahrer einige Verkehrsunfälle verursacht. Am Mittwoch sollen nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts in Teilen Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns ein bis drei Zentimeter Neuschnee fallen. In Nordbayern schließt der Wetterdienst Mittwoch und Donnerstag größere Neuschneemengen von 10 bis 20 Zentimetern nicht aus.

Nachts wird gefrierender Regen erwartet, der von Südwesten her kommt und sich am Tagesverlauf über Teile Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns bis zu den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen ausweiten soll. Die Folge ist gebietsweise Glatteis. (mit dpa)