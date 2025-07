Münchner Airport erwartet 6,4 Millionen Passagiere: Wohin es Reisende in den Sommerferien zieht

Für die bayerischen Schülerinnen, Schüler und die restliche Bevölkerung stehen nicht nur die Sommerferien bevor – am Flughafen München beginnt damit auch die Hauptreisezeit des Jahres. Die Sommerferien beginnen im Freistaat am 1. August – und am Airport rechnet man mit insgesamt mehr als 6,4 Millionen Fluggästen bis zum 15. September, wenn die Urlaubszeit wieder endet. Das teilt der Münchner Flughafen jetzt mit.

Airport München: 45.000 Starts und Landungen in den Sommerferien

Laut der Mitteilung des Airports „Franz Josef Strauß“ haben die Airlines für den Sommerferien-Zeitraum bislang über 45.000 Starts und Landungen angemeldet. Das seien sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Bereits am ersten Ferienwochenende soll der Ansturm der Urlauberinnen und Urlauber beginnen und es soll mehr als 425.000 Passagiere geben.

Vom Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt aus sind rund 210 Ziele in 67 Ländern erreichbar. Unter den Reisenden gibt es aber klare Favoriten bei den Urlaubsländern: Wie der Flughafen erklärt, ist das Lieblingsreiseziel am größten bayerischen Airport Italien mit etwa 420 Abflügen pro Woche. Auf Platz zwei folgt Spanien mit rund 320 Starts.

Icon Vergrößern Wird es in den Sommerferien lange Schlangen geben? Der Münchner Flughafen rechnet mit über sechs Millionen Passagieren während der Urlaubszeit. Foto: Felix Hörhager, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Wird es in den Sommerferien lange Schlangen geben? Der Münchner Flughafen rechnet mit über sechs Millionen Passagieren während der Urlaubszeit. Foto: Felix Hörhager, dpa (Archivbild)

Italien und Spanien sind Top-Reiseziele von München aus

Auch Langstreckenflüge sind sehr gefragt. Rund 2350 Starts von Interkontinentalflügen sind in den Sommerferien angemeldet worden. 200 Flugzeuge davon fliegen pro Woche Richtung Asien, ungefähr ebenso viele landen in den USA und Kanada.

Bereits in den Pfingstferien herrschte Hochbetrieb am Münchner Airport. In der zweiwöchigen Urlaubszeit im Juni hoben rund 2,3 Millionen Reisende aus der bayerischen Landeshauptstadt ab.

Check-in und Co.: So geht es am Flughafen München schneller

Damit es nicht zu langen Schlangen sowie Wartezeiten für die Reisenden kommt, empfehlen die Flughafen-Verantwortlichen, bereits vorab online einzuchecken. Zudem können die Automaten in den Terminals genutzt werden, an denen eingecheckte Passagiere ihr Gepäck selbst aufgeben können. Außerdem empfehle es sich, das Handgepäck vorausschauend zu packen, sodass man die Sicherheitskontrollen schnell passieren könne.

Derzeit wird das Terminal 1 des Flughafens erweitert. Die Bauarbeiten sollen im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein. Dann könnte das Passagieraufkommen noch einmal weiter steigen.