Abgelegene Bergregionen oder Tropenmetropolen: Zu diesen exotischen Zielen kommt man vom Flughafen München

19,8 Millionen Fluggäste in sechs Monaten, über 157.000 Starts und Landungen im selben Zeitraum und 215 Ziele weltweit: Vom Münchner Flughafen aus starten so manche Business-Trips, Familien-Urlaube oder auch abenteuerliche Ausflüge. Viele angesteuerte Orte sind alles andere als alltägliche Reiseziele – wir haben Ihnen einige exotische Destinationen, die von München aus per Direktflug erreichbar sind, zusammengefasst.

Eine von zwei Destinationen am Indischen Ozean: Maskat

Flüge, nach denen einem sofort salzige Luft um die Nase weht, gibt es von München aus zahlreiche – aber nur zwei davon liegen am Indischen Ozean (sofern man den Persischen Golf und das Rote Meer nicht dazuzählt): Mumbai in Indien und Maskat, die Hauptstadt Omans. Während Mumbai mit über 28 Millionen Einwohnern als wichtiges Finanzzentrum und Metropole gilt, ist Maskat weniger prominent.

Kurzinfos: 635.000 Einwohner, direkt am Meer und auch nahe am Hadschar-Gebirge

Sehenswürdigkeit: Die Große Sultan-Quabus-Moschee gehört zu den größten Moscheen weltweit.

Airline: Oman Air

Flugplan: fünfmal die Woche

Inmitten des zentralasiatischen Berglands: Duschanbe

Weit weg vom Meer, aber dafür umgeben von Gipfeln, liegt die Hauptstadt Tadschikistans: Duschanbe. Mehr als zwei Drittel der Fläche des Landes gelten als Hochgebirge. Trotz atemberaubender Landschaften gilt das 10-Millionen-Einwohner-Land nicht als klassisches Reiseziel, in jedem Fall sollten die Hinweise des Auswärtigen Amts berücksichtigt werden.

Kurzinfos: 1,2 Millionen Einwohner, nahe am Hissargebirge, Kontinentalklima

Sehenswürdigkeit: Der monumentale Navruz Palast bietet eine Menge an Kultur, Architektur und Kulinarik.

Airline: Somon Air

Flugplan: unregelmäßig

Die Metropole in den Tropen: Ho-Chi-Minh-Stadt

Die Stadt im Süden Vietnams ist eines von zwei Zielen im südostasiatischen Land. Über elf Stunden dauert der Flug in die geschichtlich, kulturell und religiös sehr vielfältige Stadt.

Kurzinfos: 9 Millionen Einwohner, Wirtschaftszentrum und vor 1976 (Wiedervereinigung Vietnams) Saigon genannt.

Sehenswürdigkeit: Der Ben Thanh Market, auf dem viele Spezialitäten und Souvenirs zu finden sind.

Airline: Vietnam Airlines

Flugplan: zweimal die Woche

Weiter in den Norden geht‘s nicht: Tromsø

Von München aus lässt sich kein Ziel anfliegen, das näher am Nordpol liegt als das norwegische Tromsø. Zum Nordkap, dem nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes, sind es trotzdem noch 305 Kilometer Luftlinie – oder über 600 Km mit dem Auto.

Kurzinfos: 79.000 Einwohner, Nordlichter, Hunde- und Rentierschlittenfahrten

Sehenswürdigkeit: Das Nordpolmuseum informiert über heroische Arktisexpeditionen.

Airline: Lufthansa

Flugplan: einmal die Woche

Die südlichste Destination: Windhoek

Namibia ist eines von vier Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, das von München aus direkt angesteuert wird. Umgeben von Dünen, Wüsten und Steppen liegen auch die Spuren der grausamen deutschen Kolonialbesetzung.

Kurzinfos: 486.000 Einwohner, Hauptstadt, Gebiet wird schon seit tausenden von Jahren von den San besiedelt.

Sehenswürdigkeit: Der botanische Garten der Stadt, in dem nicht gewässert wird (außer in den Gewächshäusern).

Airline: Discover Airline

Flugplan: dreimal die Woche

Der einzige Flug nach Lateinamerika: Mexiko City

12:45 Stunden sind für den Weg von der bayerischen Landeshauptstadt in die mexikanische veranschlagt. Aufmerksamen Fluggästen wird auffallen, dass der Steigflug länger dauert als der Sinkflug: Mexiko City liegt auf über 2.200 Metern.

Kurzinfos: 9,2 Millionen Einwohner, blühende Kultur, sehr gutes Streetfood

Sehenswürdigkeit: Der Tempel Templo Mayor war einst ein wichtiger Tempel der Azteken.

Airline: Lufthansa

Flugplan: dreimal die Woche

Zu Besuch in der Löwenstadt: Singapur

Wolkenkratzer, das Meer und Parks: Die futuristische Metropole hat viel zu bieten. Zwischen November und Januar ist wegen des Monsuns mit viel Regen zu rechnen.

Kurzinfos: 6 Millionen Einwohner, die verteilt sind auf mehr als 60 Inseln, künstliche Wasserfälle.

Sehenswürdigkeit: Gardens by the bay – ein 101 Hektar großer Park auf aufgeschüttetem Land

Airline: Lufthansa und Singapore Airlines

Flugplan: täglich