Norweger schleicht sich am Münchner Flughafen zweimal ohne Ticket in Flugzeuge

Ein 39-jähriger Norweger hat sich am Münchner Flughafen gleich zweimal ohne gültiges Ticket in Flugzeuge geschlichen. Nachdem er beim ersten Mal gestoppt wurde, gelang ihm laut Polizei am einen Tag später die Reise nach Schweden. Den Ermittlungen zufolge war der Mann Anfang August ohne gültiges Flugticket erfolgreich durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Anschließend stieg er zusammen mit anderen Passagieren ins Flugzeug.

Norweger ohne Ticket am Münchner Flughafen: Ein Versuch scheiterte

Sein erster Versuch war allerdings gescheitert. Vor dem Abflug nach Hamburg übergab das Personal der Fluggesellschaft den 39-Jährigen am 4. August der Polizei.

Nur einen Tag später dann sein nächster Versuch. Und dieser war erfolgreich. Der Norweger reiste ohne Ticket nach Schweden. Der Flug war offenbar nicht ausgebucht gewesen. Doch die Aktion flog trotzdem auf. Auf Hinweis des Flughafenpersonals wurde er in Schweden der Polizei übergeben. Details dazu waren zunächst nicht bekannt.

Ermittlungen gegen Mann, der ohne Ticket in Flugzeug kam

Nun versucht die Polizei herauszufinden, wie der 39-Jährige zweimal erfolgreich ohne Ticket die Kontrollen passieren konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen ging von dem Mann keine Gefahr aus. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruchs und Beförderungserschleichung ermittelt. (mit dpa)