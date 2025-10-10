Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Flughafen München: Paar will mit 600.000 Zigaretten am Zoll vorbei – und landet in U-Haft

Flughafen München

Paar will mit 600.000 Zigaretten am Zoll vorbei – und landet in U-Haft

„So eine Menge hatten wir noch nie“, sagt der Zoll über einen ungewöhnlichen Fund am Flughafen München. Ein Paar aus Asien hatte versucht, 600.000 Zigaretten ins Land zu schmuggeln – und scheiterte dabei.
Von Axel Hechelmann
    • |
    • |
    • |
    Am Flughafen München sichergestellt: Das Hauptzollamt München spricht von einer „Rekordmenge an Zigaretten“.
    Am Flughafen München sichergestellt: Das Hauptzollamt München spricht von einer „Rekordmenge an Zigaretten“. Foto: Hauptzollamt München

    Am Flughafen München hat der Zoll eigenen Angaben zufolge eine „Rekordmenge an Zigaretten“ sichergestellt. Wie die Behörde mitteilt, habe ein Ehepaar aus Asien 600.000 Zigaretten bei der Einreise dabei gehabt – die Waren aber nicht beim Zoll angemeldet. Die Beamten schätzen den Steuerschaden durch die mutmaßlichen Schmuggler auf 100.000 Euro.

    Mutmaßlicher Schmuggel von Zigaretten-Kisten fällt Zoll auf – Paar in U-Haft

    Das Paar habe die Zigaretten in Kisten verpackt auf mehreren Gepäckwagen am Samstag durch den Flughafen transportiert. Die beiden passierten den Ausgang für anmeldefreie Waren. Die vielen Kisten ließen die Zöllner skeptisch werden. Sie baten das Paar zur Kontrolle. Beim Röntgen der Kisten sei man dann fündig geworden. Vonseiten des Hauptzollamts München heißt es: „So eine Menge hatten wir noch nie.“

    „Gegen das Ehepaar wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die beiden Reisenden wurden vorläufig festgenommen“, teilt Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München, mit. Das Zollfahndungsamt ermittle wegen Steuerhinterziehung. (mit dpa)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden