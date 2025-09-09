Ferngesteuerter Helikopter, Kameras, Schmuck: Münchner Flughafen versteigert Fundsachen

Der Flughafen München versteigert am Samstag, den 13. September 2025, wieder Fundsachen. Das teilte der Flughafen am Montag mit. Die Auktionen des Airports finden an wechselnden Orten statt – dieses Mal werden die liegengebliebenen Gegenstände, die von Passagierinnen und Passagieren vergessen oder verloren und innerhalb eines halben Jahres nicht mehr abgeholt wurden, im Rahmen der Herbstschau im Festzelt in Moosburg (Landkreis Freising) versteigert. Welche Highlights dieses Mal zu den Fundstücken gehören sowie alle Infos zur Auktion, finden Sie hier zusammengefasst.

Fundsachen-Auktion des Münchner Flughafens am 13. September

Die Versteigerung im Moosburger Festzelt beginnt am Samstag, 13. September, um 13 Uhr – Interessentinnen und Interessenten haben jedoch bereits zwischen 10.30 und 12.30 Uhr die Möglichkeit, sich die Auktionsgegenstände genau aus der Nähe anzusehen. Unter den Hammer kommen sämtliche am Münchner Flughafen gefundenen Gegenstände, die von den Betroffenen nicht innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von sechs Monaten wieder abgeholt wurden.

Zu den Fundstücken zählen bei dieser Versteigerung Kuriositäten wie ein ferngesteuerter Helikopter, eine Ski-Ausrüstung sowie eine Heckenschere, wie der Flughafen mitteilt. Aber auch mal mehr und mal weniger wertvoller Schmuck, Kameras, Armbanduhren, Regenschirme und Kosmetika gehören zu den Gegenständen.

Flughafen München: Überraschungskoffer werden versteigert

Außerdem werden wieder Überraschungskoffer zu erwerben sein. Das sind Koffer, die ebenfalls liegengeblieben sind, die von den Interessenten zwar von außen begutachtet werden dürfen, bei denen aber unklar ist, was sich im Inneren befindet.

Durch die Versteigerung führt der Auktionator Alfred Mittermeier „in seiner bewährt witzigen Art und Weise“, heißt es vom Airport. Die Fundsachen werden wie üblich an die jeweils meistbietende Person verkauft – sie müssen in bar bezahlt werden. Der Erlös der Veranstaltung geht in Teilen an karitative Zwecke in der Region.

Münchner Flughafen versteigert immer wieder Fundsachen

In der Vergangenheit fanden immer wieder Fundsachen-Versteigerungen des Münchner Airports in der Flughafen-Region statt, oft auf Festen. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Dabei kamen unter anderem bereits eine Drohne, eine Ukulele, eine Playstation oder eine Kuckucksuhr unter den Hammer.