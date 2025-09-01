Wegen Bauarbeiten: Einschränkungen am Nürnberger Flughafen

Bequem in den Urlaub fliegen? So einfach ist das gar nicht immer - vor allem, wenn der Flugbetrieb etwa wegen Streiks eingestellt ist. Das kann für Fluggäste viel Ärger und Stress bedeuten. Aber es gibt auch andere Gründe, aus denen nicht immer alles regulär abläuft: So bald auch am Nürnberger Flughafen.

Dort wird allerdings nicht gestreikt, sondern saniert: Es stehen umfassende Arbeiten an der Start -und Landebahn an, wie der Albrecht-Dürer-Flughafen online mitteilte. Dies wirkt sich auch auf die Fahrgäste aus, denn wegen der Arbeiten wird der Flugverkehr im betroffenen Zeitraum nicht wie gewohnt stattfinden.

Veränderungen am Nürnberger Flughafen: Bald gibt es zwei neue Ziele

Zunächst stehen am Nürnberger Flughafen aber erstmal einige Veränderungen an: Neue Nonstop-Verbindungen bringen Reisende von Nürnberg in den Irak und Libanon. Nonstop können Urlauber mit Sundair nach Beirut fliegen. Zudem können Fluggäste mit Eurowings von Nürnberg aus ohne Unterbrechung in Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, landen.

Sanierungsarbeiten am Flughafen Nürnberg: Wann sie starten

Die gute Nachricht: Die sanierungsbedingten Sperrungen sind erst im kommenden Jahr. „Für einige Baumaßnahmen muss die Startbahn in den Sommermonaten in wenigen Nächten gesperrt werden“, so der Flughafen. Die Start-und Landebahn wird regelmäßig gewartet und erneuert. Für diese Arbeiten wird sie an mehreren Tagen im Mai 2026 gesperrt.

Konkret von der Sperrung betroffen sind folgende Nächte:

02.05.2026 bis 03.05.2026, 23.00 bis 08.00 Uhr

03.05.2026 bis 04.05.2026, 23.00 bis 06.00 Uhr

08.05.2026 bis 09.05.2026, 23.30 bis 08.00 Uhr

09.05.2026 bis 10.05.2026, 23.00 bis 08.00 Uhr

10.05.2026 bis 11.05.2026, 23.00 bis 06.00 Uhr

15.05.2026 bis 16.05.2026, 23.30 bis 08.00 Uhr

16.05.2026 bis 17.05.2026, 23.00 bis 08.00 Uhr

17.05.2026 bis 18.05.2026, 23.00 bis 06.00 Uhr

von diesen Sperrungszeiträumen sind einige Linienflüge betroffen, da dieser kein Nachtflugverbot hat. Airlines und Reiseveranstalter seien bereits informiert, so der Flughafen. Informationen darüber, ob der eigene Flug betroffen ist, erhalten Reisende direkt bei der Airline oder ihrem Reiseveranstalter.