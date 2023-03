Warnstreik: Rettungsflieger nicht betroffen

Die am Nürnberger Flughafen stationierten Rettungsflieger sind vom Warnstreik am Montag nicht betroffen.

So seien Rückholaktionen von im Ausland erkrankten oder verunglückten Deutschen weiter möglich, sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Der normale Passagierverkehr finde dagegen nicht statt. "32 Verbindungen sind gestrichen worden."

Auch am Flughafen München sollte es am Montag keinen regulären Flugverkehr geben - 785 Flüge sollten ausfallen. Lediglich ein Ambulanzflieger sei am Morgen angekommen, sagte eine Sprecherin. Der Betrieb am Flughafen hatte bereits am Sonntag wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stillgestanden. Zehntausende Passagiere waren betroffen. In Memmingen sollte am Montag dagegen normal geflogen werden.

(dpa)