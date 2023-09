Pilot stirbt nach Absturz mit Kleinflugzeug

Ein Hobbypilot ist nach seinem Absturz mit einem Kleinflugzeug in Bamberg gestorben.

Der 61-Jährige aus dem Landkreis Hof sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Zur Unfallursache gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Die Bamberger Kriminalpolizei ermittle weiter. Man gehe derzeit von einem Unfall aus. Am Sonntagnachmittag war der Hobbypilot am Flugplatz Bamberg-Breitenau abgestürzt. Rettungskräfte bargen den schwer verletzten Mann aus dem Flugzeugwrack. Anschließend wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)