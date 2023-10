Verletzte bei Absturz während Notlandung von Leichtflugzeug

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in Oberbayern sind ein Fluglehrer und sein Schüler leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die beiden 60 und 56 Jahre alten Männer am Mittwoch in Jesenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck) zu einem Rundflug gestartet. Wenige Minuten nach dem Start sei das Flugzeug aber schon wieder zum Landeanflug übergegangen. Die beiden Männer hätten gemeldet, dass ein Triebwerk ausgefallen sei.

Während der Notlandung sei das Flugzeug dann in einem Waldstück abgestürzt. Beide Insassen seien zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, hätten es am Abend aber wieder verlassen können.

Den Schaden am Flugzeug schätzte die Polizei auf rund 200.000 Euro. Das Wrack wurde für weitere Untersuchungen in einen Hangar gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten nach Angaben der Polizei an. Dabei seien auch das Luftamt Südbayern und das Luftfahrtbundesamt eingebunden.

(dpa)