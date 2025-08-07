Ultraleichtflugzeug bei Füssen abgestürzt – was wir aktuell wissen

An der Startbahn des Segelflugplatzes in Füssen ist heute am Donnerstagmittag ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Wie ein Reporter unserer Redaktion vor Ort erfuhr, wurde dabei niemand verletzt.
Flugzeugabsturz in Füssen heute: Das ist aktuell bekannt
Nach ersten Informationen wollte der Pilot seine Maschine landen. Dabei zog das Flugzeug nach links und stürzte ab. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht abschließend geklärt.
Weitere Informationen folgen.
Weitere Fragen(KI generiert)
Warum musste ein Segelflugzeug in Bad Wörishofen notlanden?
Ein Segelflugzeug, das in Bad Wörishofen gestartet war, musste aufgrund eines technischen Defekts notlanden. Eine Windböe führte jedoch zu einem schweren Unfall, wobei der Pilot verletzt wurde. Dies wurde am 21. Juni 2025 bekannt, sagte der Bericht vom 3. Juli 2025. Mehr erfahren
Was passierte mit einer Pilotin nach einem Absturz in Leupolz?
Nach einem Segelflugzeugabsturz bei Leupolz im Allgäu wurde die Pilotin schwer verletzt und das Ereignis ereignete sich am Dienstagnachmittag, so der Bericht vom 17. Juni 2025. Mehr erfahren
Was führte zu der Notlandung eines United-Airlines-Fluges?
Ein Triebwerksausfall führte zu einer Notlandung eines United-Airlines-Fluges zwischen Washington D.C. und München, wie im Bericht vom 7. August 2025 erwähnt. Mehr erfahren
Weshalb wurde ein Eurowings-Flug von Mallorca nach München abgebrochen?
Der Startvorgang einer Eurowings-Maschine von Mallorca nach München wurde aufgrund eines plötzlichen Bremsmanövers während des Rollens auf dem Rollfeld abgebrochen, so der Bericht vom 27. Juni 2025. Mehr erfahren
Was ist der Hintergrund des Flugzeugabsturzes bei Weilheim an der Teck?
Ein Ultraleichtflugzeug stürzte am Samstagvormittag bei Weilheim an der Teck ab, wobei der 78-jährige Pilot ums Leben kam. Dies berichtete ein Artikel vom 29. März 2025. Mehr erfahren
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden