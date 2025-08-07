Ultraleichtflugzeug bei Füssen abgestürzt – was wir aktuell wissen

An der Startbahn des Segelflugplatzes in Füssen ist heute am Donnerstagmittag ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Wie ein Reporter unserer Redaktion vor Ort erfuhr, wurde dabei niemand verletzt.

Flugzeugabsturz in Füssen heute: Das ist aktuell bekannt

Nach ersten Informationen wollte der Pilot seine Maschine landen. Dabei zog das Flugzeug nach links und stürzte ab. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

Weitere Informationen folgen.

