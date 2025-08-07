Icon Menü
Flugzeugabsturz bei Füssen heute am Donnerstag (7.8.2025): Ultraleichtflugzeug abgestürzt

Allgäu

Ultraleichtflugzeug bei Füssen abgestürzt – was wir aktuell wissen

Am Segelflugplatz in Füssen ist heute Mittag ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Was wir aktuell zu dem Unfall wissen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Ultraleichtflugzeug ist heute in Füssen abgestürzt.
    Ein Ultraleichtflugzeug ist heute in Füssen abgestürzt. Foto: Heinz Sturm

    An der Startbahn des Segelflugplatzes in Füssen ist heute am Donnerstagmittag ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Wie ein Reporter unserer Redaktion vor Ort erfuhr, wurde dabei niemand verletzt.

    Flugzeugabsturz in Füssen heute: Das ist aktuell bekannt

    Nach ersten Informationen wollte der Pilot seine Maschine landen. Dabei zog das Flugzeug nach links und stürzte ab. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

    Weitere Informationen folgen.

