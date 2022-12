Flugzeug muss auf dem Weg nach München notlanden

Ein Flugzeug der Lufthansa musste am Samstag auf dem Weg von Kapstadt nach München in Angola notlanden. Dort wurde es dann zwischenzeitlich chaotisch.

Auf dem Weg von Kapstadt nach München musste ein Linienflug der Lufthansa mit mehr als 270 Passagieren – viele davon aus Deutschland – am Samstag in Angolas Hauptstadt Luanda notlanden. Grund war laut angolanischen Medien ein Feuer in den Triebwerken. Als der Airbus in Luanda landete, hatte die Feuerwehr bereits auf der Landebahn gewartet – trotzdem wurde es chaotisch.

Bei der Landung habe es sich um "eine kontrollierte Sicherheitslandung" gehandelt. Das Flugzeug sei zuvor einige Minuten am Himmel gekreist, um Kerosin zu verbrauchen, damit das Gesamtgewicht der Maschine für die Zwischenlandung reduziert wird.

Notlandung in Angola: Passagiere müssen in Lufthansa-Maschine warten

Die Passagiere hätten nach der Landung jedoch eine Stunde warten müssen, bis sie das Flugzeug verlassen durften. Wie der Stern berichtet, hätte das angolanische Militär dann vorsorglich sämtliche Pässe der Passagiere einkassiert, weil diese keine Einreise- und Covid-Dokumente für Angola hätten vorweisen können. Die Lufthansa hätte Hotelübernachtungen organisiert, jedoch habe es keine Unterstützung bei der Weiterreise gegeben.

Später hätten die Passagiere laut n.tv neue Flugtickets mit unterschiedlich organisierten Rückreisen erhalten. Einem Passagier wurde von der Lufthansa als frühester Rückflug der 7. Dezember angeboten, einer Familie wurde als nächste Rückreisemöglichkeit der 12. Dezember genannt.

Lufthansa äußert sich zu Notlandung in Angola

Die Lufthansa äußerte sich gegenüber dem Stern zu dem Vorfall. Als Grund nannte die Fluggesellschaft "eine technische Unregelmäßigkeit in einer Triebwerksanzeige des Airbus". Die Sicherheit an Bord sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Dass es ein Feuer im Triebwerk gab, bestätigte die Lufthansa nicht.