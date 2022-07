Zwei Männer aus Sachsen sterben bei Flugzeugabsturz in Bayern

Bei einem Flugzeugabsturz in Niederbayern sind am Dienstag zwei Männer aus Sachsen gestorben. Angehörige hatten die Polizei verständigt, nachdem der Kontakt abgerissen war.

Am Dienstag kamen bei einem Flugzeugabsturz in einem Waldgebiet (Pleckensteiner Wald) bei Altreichenau (Niederbayern) zwei Männer aus Sachsen ums Leben. Wie die Polizei berichtet war das Ultraleichtflugzeug am Vormittag von einem Flugplatz nördlich von Dresden im Landkreis Meißen aus in Richtung Wels in Österreich gestartet. Nachdem der Kontakt zwischen den 69- und 80-jährigen Insassen und deren Angehörigen abbrach, verständigten diese in Dresden die Polizei.

Nach Flugzeugabsturz: Männer tot gefunden

Die Polizei ortete die Handys der beiden im Bereich Altreichenau. Es wurde eine großangelegte Suchaktion organisiert. Daran waren die örtlichen Polizeidienststellen sowie der Bergwacht, Feuerwehr, Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Am frühen Mittwochmorgen konnte das abgestürzte Ultraleichtflugzeug in einem dicht bewaldetem Gebiet bei Altreichenau gefunden werden. Für den 69-jährigen Piloten und seinen 80-jährigen Begleiter kam jede Hilfe zu spät. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei aus Passau haben die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen.

Flugzeugabsturz in Niederbayern: Ursache noch unklar

Wie es zu dem Absturz kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Es müsse auch noch ermittelt werden, ob die Männer auf dem Weg von Sachsen nach Österreich eine Zwischenlandung gemacht haben, so ein Polizeisprecher laut der Deutschen Presseagentur.

