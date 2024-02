Förderprogramm

Wo liegen Bayerns Brennpunktschulen?

Beim Begriff Brennpunktschule denkt man an Frankfurt, an Berlin, wo dieses Bild entstand. Doch auch in Bayern gibt es sie.

Plus Mit einem Milliardenprogramm will der Bund Schulen in Problembezirken fördern. Wie das Geld verteilt wird und welche Regionen profitieren könnten.

Von Sarah Ritschel

Seit fünf Jahrzehnten arbeiten sich Sozialwissenschaftler, Politologinnen und Schulpolitiker an einem Begriff ab, der eigentlich zwei positive Dinge beinhaltet und doch meist in negativen Zusammenhängen verwendet wird: Chancengerechtigkeit. Es waren die Siebzigerjahre, als sich das Wort in der Bildungspolitik etablierte.

Seitdem hat sich kaum etwas getan. Wer in eine sozial benachteiligte Familie hineingeboren wird, hat deutlich schlechtere Chancen, in der Schule erfolgreich zu sein. Gerechtigkeit geht anders. Mit einem neuen Förderprogramm wollen Bund und Länder es zumindest ein Stück weit ändern.

