Forchheim

vor 27 Min.

Kletterer bei Absturz von Felsen schwer verletzt

Bei einem Absturz vom Kletterfelsen "Brüchige Wand" in Thuisbrunn in der Fränkischen Schweiz (Landkreis Forchheim) ist ein 55 Jahre alter Mann schwer am Rücken verletzt worden.