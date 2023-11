Mann fährt 24-Jährigen nach Streit vor Schnellrestaurant an

Ein Mann soll einen 24-Jährigen nach einem Streit vor einem Forchheimer Schnellrestaurant angefahren haben.

Das Opfer wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei in Oberfranken am Freitag mit. Der 36-jährige mutmaßliche Täter ist mittlerweile unter anderem wegen versuchtem Totschlag in U-Haft.

Der 36-Jährige soll zunächst aus unbekanntem Grund mit einer Gruppe in Streit geraten sein. Dann stieg er in sein Auto und rammte wohl absichtlich das Fahrzeug eines 22-Jährigen. Danach soll er den 24-Jährigen angefahren haben und geflüchtet sein. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz darauf fest. Am Freitag wurde dann Haftbefehl erlassen.

(dpa)