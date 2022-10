Vermisster 82-Jähriger tot in Baggersee gefunden

Ein seit fünf Tagen vermisster 82-Jähriger ist tot in seinem Auto in einem Baggersee in Oberfranken gefunden worden.

Das berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Senior sei am frühen Dienstagmorgen von seinem Wohnort in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) mit Auto und Anhänger weggefahren und wurde seitdem vermisst. Erst am Samstag entdeckten Spaziergänger Reifenspuren in der Nähe eines Baggersees - etwa zehn Kilometer entfernt von seinem Wohnort. Taucher der Wasserwacht fanden das Fahrzeug in dem See und bargen den leblosen Körper des Seniors. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gäbe es nicht, der 82-Jährige habe nach Polizeiaussagen unter Demenz gelitten.

(dpa)