Wenn Dämonen im Kopf die Macht übernehmen: Hier erhalten psychisch kranke Straftäter Hilfe

Plötzlich waren sie da. Und sie waren anfangs gar nicht unangenehm. Im Gegenteil. Sie haben ihn bestärkt. Ihm gut zugesprochen. Sein Tun kommentiert. „Es waren Stimmen von Engeln“, erzählt der junge Mann ruhig. Doch nach einer gewissen Zeit hätten sie sich geändert. Die Stimmen wurden fordernder, dämonischer, befahlen ihm bestimmte Orte aufzusuchen. Auch mitten in der Nacht. Er sprach mit ihnen. Nicht laut. Nicht so, dass andere es merkten, es war ein Dialog in seinem Kopf, ein stetiges Gespräch mit Wesen, die er deutlich um sich spürte. Es waren Stimmen, vor denen es kein Entrinnen gab, Stimmen, die von dem damals 23-Jährigen eines Tages verlangten, er müsse töten.

