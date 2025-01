„Einfach ein Traum“: Forggensee präsentiert sich mit außergewöhnlichem Winter-Anblick

Diese Winter-Idylle bleibt in Erinnerung. Davon sind Hannes und Ingrid Armbruster überzeugt. Die beiden Urlauber aus München stehen am schneebedeckten Ufer der Forggensees in Schwangau (Kreis Ostallgäu) und genießen bei strahlendem Sonnenschein den Blick auf das marineblaue Gewässer. „Einfach ein Traum“, sagen die beiden und zücken die Kamera. So geht es in diesen Tagen vielen Einheimischen und Gästen, die zu einem Spaziergang am größten Stausee Deutschlands aufbrechen. Was sie sehen, ist außergewöhnlich.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Forggensee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwangau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis