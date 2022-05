Forschung

vor 47 Min.

Künstliche Intelligenz aus Neu-Ulm soll Emotionen und Lügen erkennen

Plus Heiko Gewald aus Neu-Ulm und sein Team entwickeln Künstliche Intelligenz, die Emotionen und Lügen anhand der Stimme erkennen soll. Wie das funktioniert.

Von Quirin Hönig

Die Stimme eines Menschen kann viele Geheimnisse verraten, ohne dass man verstehen muss, was die Person sagt. Zumindest gilt das für die Künstliche Intelligenz (KI), an der Professor Heiko Gewald und sein Team an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) forschen. Diese sollen die Emotionen des Sprechers erkennen oder herausfinden, ob dieser lügt. Doch wie funktioniert das?

