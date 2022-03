Forst

Polizistenmord in Kusel: Auf der Fährte der Wilderer in Bayern

Auf diesem Feldweg am Waldrand hat Gerhard Frankenhauser 2020 ein erschossenes Reh gefunden.

Plus Der Mann, der in Kusel zwei Polizisten erschossen haben soll, ist Wilderer. Jährlich registriert die Polizei 1000 Fälle illegaler Jagd. Eine Spurensuche in Revieren der Region.

Von Viktoria Gerg

Illegal Wildtiere töten. Der Tatverdächtige von Kusel hat es offenbar getan, weil er sich im großen Stil bereichern wollte. Er soll zwei Polizisten getötet haben, wohl um seine geheimen Geschäfte mit Wildfleisch zu vertuschen. Das schnelle Geld ist für Wilderer ein Motiv. Anderen geht es um die Trophäe, das Geweih etwa, das sie mit nach Hause nehmen. Den Rest des Tieres lassen sie zurück. Wieder andere Wilderer töten einfach aus Spaß. All das wird klar, wenn man mit Menschen spricht, die dem Phänomen Wilderei schon ganz nahegekommen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

