Ausstellung "Witches in Exile" über Hexenverfolgung

Eine Fotoausstellung in München widmet sich der Verfolgung von als Hexen stigmatisierten Menschen in heutiger Zeit.

In mehr als 40 Ländern fänden solche Verfolgungen statt, bei denen vornehmlich Frauen zu Sündenböcken würden, teilte das Museum Fünf Kontinente am Dienstag mit. Am Beispiel einer abgeschiedenen Region im Norden Ghanas zeigt die Schau "Witches in Exile" vom Freitag bis zum 5. Mai 2024 Porträts Betroffener und Aufnahmen aus ihrem Umfeld.

Die Fotos und eine Multimedia-Installation stammen von den Künstlerinnen Ann-Christine Woehrl und Senam Okudzeto. Die beiden Frauen waren schon vor Jahren gemeinsam in Afrika, unter anderem auch in Ghana.

(dpa)