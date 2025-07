Regisseur Franz Xaver Bogner: „Männer sind dem Schicksal oft ausgeliefert“

Servus Herr Bogner, Sie sind einer der anerkanntesten bayerischen Regisseure und Drehbuchschreiber und drehen gerade in München die zweite Staffel der Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“. Wussten Sie schon immer, dass Sie beruflich als Regisseur arbeiten wollten?

FRANZ XAVER BOGNER: Ja, ich wollte nie etwas anderes machen. Seit ich 18 bin, war für mich klar, dass es in diese Richtung gehen soll.

Hatten Sie in der eigenen Familie ein Vorbild?

BOGNER: Null, niemand. Es waren Leute wie Sergio Leone oder Stanley Kubrick, die mich begeistert haben. Wobei - wenn ich heute ein Vorbild nennen müsste, dann wäre es Federico Fellini.

Wegen seiner satten, teilweise verrückten Bilder?

BOGNER: Ja, auch wegen der wahnsinnigen Erzählungen, dieser Egomanie – und, weil er all seine Oscars gewann, obwohl er nie in den USA gedreht hat.

Er blieb in Italien, Sie drehen auch fast nur in Bayern.

BOGNER: (grinst) Bei mir hat Hollywood nie angerufen. Aber es stimmt schon, ich schreibe gerne über das, wo ich mich auskenne.

Hatten Sie mal das Bedürfnis nach einem Ortswechsel?

BOGNER: Eigentlich nicht. Wenn, dann wäre ich nach Rom gegangen oder nach Dublin.

Warum Dublin?

BOGNER: Weil ich Irland und die Iren einfach mag. Die sind so unverbiegbar. Das sind Kelten, alles Gälische finde ich interessant.

Da könnte man auch Parallelen zum Wesen der Bayern ziehen.

BOGNER: Könnte man. Aber ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich einmal bayerische Serien schreiben werde.

Weil Sie kein Trachtenbayer mit Lederhosen- und Dirndl-Liebe sind?

BOGNER: (verschluckt sich fast an seinem Schweinebraten) Das stimmt. Damit habe ich nicht das Allergeringste zu tun. Dieser heutige Lederhosen-Charme als eine Art Uniform ist eine Katastrophe.

Nochmal zurück zu Ihren Anfängen. Sind Sie auf direktem Weg Regisseur geworden?

BOGNER: Zumindest wollte ich es. Gleich nach dem Abitur bin ich nach München in die Kaulbachstraße an die Hochschule für Film gefahren, um mich zu bewerben. Da hat man mir gesagt, die Einrichtung würde ein Jahr aussetzen und keine Studenten aufnehmen. Ich fragte: „Was soll ich dann machen?“ Da sagte man mir, ich könnte doch zunächst einmal Kunstgeschichte studieren. Ich: „Sicherlich nicht!“

Und dann?

BOGNER: Dann fragte ich nach, was sonst noch möglich wäre. Ich bekam zu hören: Im Kopierwerk arbeiten. Bei der Bavaria Filmgesellschaft in Grünwald wäre das möglich. Dort sagte man dann, ein Volontariat sei möglich, aber nicht in diesem Jahr. Ich fragte: „Wo gibt es sonst noch ein Kopierwerk?“ Bei Arri-Film, hieß es. Ich hatte das Glück, dass der Leiter vom Kopierwerk im Urlaub war und sein Vertreter dem eins auswischen wollte. So stellte er mich ohne dessen Wissen ein. Drei Tage später habe ich dann da gearbeitet.

Und im Jahr darauf sind Sie zur Filmhochschule gewechselt.

BOGNER: Ja, ich stellte mich der Aufnahmetortur dort. Wie ich das geschafft habe, weiß ich heute nicht mehr (lächelt). Aber am Ende war ich da.

Der Rest ist Film-Geschichte.

BOGNER: (lacht) Ich habe dann erst mal Dokumentationen gemacht. Und nach drei, vier Jahren begann ich mit den Serien. Das mache ich bis heute – und zwar mit steigendem Vergnügen. Das Filmemachen ist einfach meins. Ich hatte nie Frustrationsgefühle, sodass ich gesagt hätte: „Ich mache jetzt einen Kiosk auf.“

Aktuell filmen Sie in München die neue Staffel der beliebten Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ rund um das Leben des bekannten Münchner Pfarrers Schießler. Was steht heute am Set in der Münchner Kaulbachstraße auf dem Programm?

FRANZ XAVER BOGNER: Es sind ja sechs Folgen. Wir drehen gerade die Szenen, die in der Bischofsresidenz – in Wirklichkeit ist es das Institut Français in Schwabing – spielen.

Pfarrer Rainer Maria Schießler. Foto: Berthold Veh

Sind Sie bei der Arbeit auch so detailversessen wie der legendäre Regisseur-Kollege Helmut Dietl?

BOGNER: Das A und O für mich ist, dass die Dialoge und die Personen stimmig sind. Aber die zu besetzen und die Dialoge zu schreiben, das mache ich tatsächlich am liebsten selbst. Ich bin so eine Art Fossil, heute wird das ja meist aufgeteilt. Die Geldgeber sehen es heute nicht mehr gerne, dass bei einer Produktion alles in einer Hand ist. Man hat gerne eine Gewaltenteilung. Oft werden die Bücher schon von mehreren geschrieben und die Regie auch aufgeteilt.

Klingt ein bisschen nach Machiavelli: „Teile und herrsche“, oder?

BOGNER: Das ist in aller Kürze der Punkt. Deshalb bin ich dem Bayerischen Fernsehen tatsächlich dankbar, dass ich bis heute meine eigenen Sachen machen kann. Das hat dann natürlich etwas mit Vertrauen zu tun. Ich habe bei der aktuellen Staffel aber auch Co-Autoren, in diesem Fall unter anderem meine Tochter, Felicitas Bogner, die beim Tölzer Kurier Reporterin ist. Die hat zwei gute Geschichten in ihrem beruflichen Alltag erlebt und die habe ich sie schreiben lassen.

Was ist für Sie schöner, die Zeit des Drehbuchschreibens oder die Dreharbeiten mit dem großen Team?

BOGNER: Meine Frau sagt, dass ich während des Schreibprozesses daheim kaum auszuhalten bin. Vom Drehen, sagt sie, käme ich jedoch immer glücklich nach Hause. Und es stimmt schon. Denn beim Drehen sieht man, dass das, was man sich ausgedacht hat, auch funktioniert. Was mir übrigens meistens ganz gut gelingt, sind komische Männer. Wenn Figuren eine gewisse Tragik verkörpern und dem Schicksal heillos ausgeliefert sind. Seltsamerweise haben da die Männer das Monopol drauf. Frauen wissen meistens, was sie wollen und sie können das auch formulieren. Männer haben da oft ihre Probleme.

Wie kommen Sie eigentlich zu Ihren Geschichten?

BOGNER: Die hole ich mir im Alltag. Die meisten Menschen merken ja nicht, wenn sie unfreiwillig komisch sind. Wenn man sich dann etwas vornimmt, weil sich bestimmte Leute ganz besonders seltsam benommen haben, dann kann man daraus einfach Geschichten spinnen. Das finde ich am allerschönsten.

Was sind für Sie beim Dreh die schlimmsten Momente?

BOGNER: Wenn man sieht, jemand bemüht sich mit aller Gewalt etwas darzustellen, aber es fehlt jegliche Form der Annäherung. Da sterbe ich hundert Tode. Ich habe zweimal den Riesenfehler gemacht, eine Schauspielerin zur Seite zu nehmen, um ihr zu sagen: „Das wird nichts.“ Die hat mich verflucht und verdammt. Das sind die tragischen Momente.

Die Schauspieler Andreas Giebel (links), Florian Karlheim (rechts) und der Regisseur Franz Xaver Bogner während einer Drehpause der Polizistenserie "München 7" aus dem Jahr 2011. Foto: Ursula Düren, dpa

Kurzer Blick in die Vergangenheit. Die legendären Folgen von „Irgendwie und Sowieso“ aus den 80er Jahren sind bis heute der Maßstab für bayerische Serien. Könnte man heute so etwas überhaupt noch drehen und finanzieren?

BOGNER: Nicht finanzierbar! Die Serie sprengte schon damals alle Kostenpläne.

Heute hat man als Zuschauer bisweilen das Gefühl, die Fernsehinhalte verflachen zusehends: Quiz-, Koch- und Spielshows, dazu Krimis, Sport und Talkshows. Ist das wirklich die richtige interessante Mischung?

BOGNER: Das ist natürlich alles ungeheuer billig zu produzieren. Denn Fernsehen wird ja nach Minutenpreisen abgerechnet. Mal ganz simpel: In einer Daily Soap wird das, was wir in einer Woche drehen, an einem Tag gedreht. Das ist natürlich deutlich rentabler. Ganz schlimm ist das bei den privaten Sendern.

Schauen Sie Fernsehen? Ihre eigenen Serien würden Sie sich ja auch nicht anschauen, heißt es.

BOGNER: Nein, natürlich nicht. Denn bis das Ding über den Bildschirm läuft, habe ich ja eine Folge 30-mal gesehen. Bei der Ausstrahlung meine ich, nur mehr Fehler zu sehen. Also lasse ich es.

Sie sagen über sich selbst, Sie seien einer, der immer nach vorne schaut. Das gehe soweit, dass Sie sogar mit dem Auto ungern rückwärtsfahren. Und wenn Sie zum Beispiel in der Früh die Semmeln holen, fahren Sie nie denselben Weg zurück. Ist das wahr?

BOGNER: Ja, ich kann nicht zurückfahren. Ich fahre nur Bögen. Selbst beim Semmelholen kann ich nicht einparken und dann rückwärts wieder raus, sondern ich fahre im Kreis wieder herum, damit ich auf dem Rückweg nicht dasselbe zweimal anschauen muss.

Wenn Sie beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen nach vorne schauen: Ist das langfristig überhaupt noch zu retten?

BOGNER: Schwer zu sagen. Ich glaube aber, dass unabhängig von der Machart das Verfilmen fiktionaler Stoffe nicht aufhören wird. Ich glaube auch, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen wieder sammeln und in Zukunft stärker auftreten.

Wie soll das geschehen?

BOGNER: Ich glaube, dass sie künftig neue Konzepte erarbeiten werden. Bei der ersten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ hatten wir die höchsten Quoten im fiktionalen Bereich seit 25 Jahren. Und sie hatte eine hohe Anzahl an Klicks in der Mediathek. Das ist für die Zukunft ein wichtiger Faktor.

Sie waren bisher immer ein Quotenbringer und haben jede Menge großartiger Serien geschrieben und verfilmt. An welche erinnern Sie sich am liebsten?

BOGNER: Vom Gefühl her eigentlich „Irgendwie und Sowieso“ und die erste Staffel von „München 7“. Die Nummer beispielsweise, wie Münchner Polizisten gehen, daran erinnere ich mich schon noch gerne.

Sie sind einer, der immer seine Liebe zu Bayern, zur bairischen Sprache und Kultur bekannt hat. Vor ein paar Jahren sagten Sie, Sie würden sich um Bayern sorgen, weil man aufpassen müsse, dass das Land keine Industriewüste wird. Haben Sie das schon einmal Markus Söder näher erklärt?

BOGNER: (lacht) Sagen wir mal so, die Möglichkeiten, mit ihm über einen Handshake hinaus bei der Preisverleihung oder beim Silvesterempfang zu reden, waren eher gering. Ich stamme ja aus einem Bauerndorf in direkter Nähe zu München. Die Gemeinde Kirchheim beispielsweise hat heute 14.500 Einwohner und vor noch 50 Jahren waren es 650. Das ist einfach nicht gesund gewachsen.

Wenn Sie in die Zukunft schauen, was sehen Sie da noch privat und beruflich auf Sie zukommen?

BOGNER: Meine erwachsenen Kinder und auch Enkel werden sich in den nächsten Jahren mehr abnabeln. Das heißt, ich muss etwas gegen die drohende Vereinsamung tun. Darum kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann nichts mehr schreibe. Und ich habe noch einige Projekte, die ich unbedingt umsetzen will. Das ist für mich eine große Triebfeder.

Welches Projekt beispielsweise?

BOGNER: Eines davon ist eine Geschichte, die basiert auf einem Erlebnis aus meiner Jugend. Wir haben damals am Notzinger Weiher bei Erding Jet-Piloten von den Amis getroffen. Die flogen die F84 und die F86. Die älteren von uns haben mit den Piloten gewettet, dass sie nicht unter einer Hochspannungsleitung durchfliegen würden. Die hielten dagegen. Ausgemacht wurde dann: Am Sonntag, 12 Uhr, sollten wir zum Weiher – und sie würden fliegen. Da standen wir dann in Badehosen. Plötzlich donnerten zwei Jets am Himmel, sind runtergetaucht und unter der Leitung durch. Dann haben sie ihre Flugzeuge hochgerissen, den Nachbrenner eingeschaltet und sind wieder hochgeschossen. Die waren so tief, dass das Feld vom Feuerstrahl aus den Düsen so verbrannt wurde, so dass dort jahrelang nichts mehr gewachsen ist. Diese Geschichte will ich unbedingt nochmal verfilmen!

Da können Sie dann Tom Cruise verpflichten. Wie lange dauert es eigentlich, bis eine Serie von der Idee zur Ausstrahlung kommt?

BOGNER: Wenn es ganz schnell geht, zwei Jahre. In den meisten Fällen werden es aber drei Jahre.

Sie gelten als Frühaufsteher und haben schon um vier Uhr morgens geschrieben. Inzwischen lassen Sie es etwas ruhiger angehen. Aber stehen Sie immer noch früh auf?

BOGNER: Nein, das ist vorbei. Inzwischen schreibe ich lieber am Abend. Damals habe ich so früh zu arbeiten begonnen, weil ich mir so viel vorgenommen habe. Ich litt ja unter dem Wahn, dass ich drehen und parallel schreiben wollte. Die beste Situation war die Folge 43 von „Zur Freiheit“. Damals hatte ich so einen Affendruck, dass ich diese Folge schrieb, während wir sie drehten. Das heißt, ich habe am Abend Szenen geschrieben, die ich morgens mitbrachte. Die Schauspieler wie Ruth Drexel oder Robert Giggenbach haben sie in zwei Stunden gelernt. Dann haben wir gedreht. Das heißt, das Drehbuch wurde gleichzeitig mit dem Film fertig. So etwas geht allerdings nicht immer.

Sie wirken bei den Dreharbeiten immer so entspannt…

BOGNER: Das bin ich auch. Ich muss da abends gar nicht groß runterkommen. Ich merke die Anstrengung immer erst, wenn der Dreh am Ende rum ist und dann das Loch kommt.

Dann fahren Sie in den Urlaub.

BOGNER: Nein, meistens nicht. Ich kann nicht Urlaub machen. Dieses verschreibungspflichtige Gefühl, in einem Hotel zu sitzen, packe ich nur drei Tage. Ich kann nicht in einem Speisesaal mit 100 Leuten sitzen und gemütlich essen.

Zur Person Franz Xaver Bogner, 76, schuf TV-Serienklassiker wie „Irgendwie und Sowieso“, „Zur Freiheit“ und „München 7“. Am längsten lief sein „Café Meineid“, vom 1990 bis 2002. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.