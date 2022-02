Frau durch Schuss aus Waffe bei einem Streit verletzt

Während eines Streits ist eine Frau in einer Nürnberger Wohnung mit einem Schuss aus einer Waffe verletzt worden.

Während eines Streits ist eine Frau in einer Nürnberger Wohnung mit einem Schuss aus einer Waffe verletzt worden. Ein 42-Jähriger habe auf die Frau geschossen und sie am Oberschenkel getroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In der Wohnung sollen sich demnach am Freitagabend mehrere betrunkene Menschen aufgehalten haben. Dabei sei es aus bislang unbekannten Gründen zu der Auseinandersetzung gekommen. Der 42-Jährige wurde am Samstag vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden laut Polizei drei weitere Waffen gefunden und sichergestellt. Die verletzte 61-Jährige kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

