Frau verkleidet sich als Polizistin und verlangt Bußgeld

In Leutershausen im Landkreis Ansbach hat sich eine Frau als Polizistin ausgegeben. Bei einer vorgetäuschten Geschwindigkeitskontrolle sei einer Autofahrerin sogar Bargeld abgenommen worden. Der Vorfall habe sich bereits am Freitag ereignet. Am Montag veröffentlichte die Polizei einen Bericht. Demnach ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem wegen räuberischer Erpressung.

Falsche Geschwindigkeitskontrolle: Mutmaßliche Betrügerin verlangte sofort Bargeld

Nach den Angaben der Beamtinnen und Beamten hielt die Frau am Freitagmorgen um kurz nach 7.30 Uhr eine Autofahrerin an. Dazu habe sie eine Kelle mit der Aufschrift „Polizei“ verwendet. Gegenüber der Autofahrerin habe die mutmaßliche Täterin angegeben, zu schnell gefahren zu sein, und von ihr verlangt, sofort ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zu zahlen. Obwohl die Autofahrerin schnell Verdacht geschöpft habe, sei sie der Aufforderung gefolgt. Laut dem Bericht schien es, als ob die falsche Polizistin eine Waffe getragen hätte.

Die Polizei bittet Zeuginnen, Zeugen oder weitere Opfer um Hinweise.