Frau rutscht in Schlammloch: Nach einer Stunde gerettet

Eine Frau ist in Niederbayern bei ihrer Spazierrunde im Wald in ein Schlammloch gerutscht und musste gerettet werden.

Die Feuerwehr befreite die 60-Jährige am Donnerstag aus dem Loch bei Eging am See (Landkreis Passau), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Stunde lang harrte sie laut Polizei in dem zwei mal zwei Meter großen Loch aus und rief um Hilfe. Die Frau wurde mit einer leichten Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Das Loch sei vermutlich durch den Regen in den vergangenen Tagen entstanden, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-281287/2 (dpa)