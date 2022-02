Frau stirbt bei Unfall - A9 gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 zwischen Trockau und Pegnitz in Oberfranken ist am Samstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 zwischen Trockau und Pegnitz in Oberfranken ist am Samstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Eine weitere Frau sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Autobahn Richtung Süden wurde nach dem Unfall mit vier Fahrzeugen komplett gesperrt. Mit einer Öffnung rechnete die Polizei frühestens gegen Mittag. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Ein Gutachter sei zur Klärung bestellt worden.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-92282/2 (dpa)