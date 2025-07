Fußgängerin wird in Münchner Vorort von S-Bahn erfasst und stirbt

In dem Dorf Siegertsbrunn nahe München ist am frühen Mittwochabend eine Frau durch einen S-Bahn-Unfall gestorben. Das berichtet die Polizei München. Wie ein Sprecher unserer Redaktion mitteilte, ereignete sich der Unfall nahe der S-Bahn-Haltestelle „Wächterhof“ in Siegertsbrunn (Gemeinde Höhenkrichen-Siegertsbrunn).

Frau stirbt bei S-Bahn-Bahnübergang in Siegertsbrunn bei München

Demnach war die 57-Jährige am Nachmittag in dem Münchner Vorort unterwegs und schob dabei ihr Fahrrad. Gegen 17.15 Uhr überquerte sie einen schrankenlosen Bahnübergang. Dabei übersah sie die anrollende S-Bahn und wurde von ihr tödlich verletzt. Weitere Informationen wolle die Polizei München am Donnerstagmittag bekannt geben.