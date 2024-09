Frau stirbt nach Restaurantbesuch – Keim in den Tortellini gefunden

Drei Tage nach einem Restaurantbesuch stirbt Andrea A. - waren die Tortellini schuld? Dazu gibt es neue Erkenntnisse. Inzwischen liegen dem BR erste Untersuchungsergebnisse der Lebensmittelproben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vor. Demnach wurde laut dem BR in den verarbeiteten Tortellini des italienischen Restaurants das Bakterium „Bacillus cereus“ nachgewiesen. Das Rohprodukt sei dagegen ohne Befund geblieben. Wie der Keim in die Tortellini gelangte, sei noch unklar.

Frau stirbt nach Restaurantbesuch, mehrere Gäste klagen über Übelkeit

Nachdem Andrea A. und eine Freundin am vorvergangenen Samstag in einer Trattoria zu Abend gegessen hatten, litten sie bereits auf der Heimfahrt vom Restaurant an Übelkeit und Erbrechen. Da auch weitere Gäste über die Symptome geklagt hatten, steht der Verdacht im Raum, die Tortellini, die an dem Abend in der Gaststätte im Landkreis Schwandorf serviert wurden, könnten bereits verdorben gewesen sein. Ob der Tod der Frau mit den Tortellini in Zusammenhang steht, ist bislang nicht erwiesen.

Ermittlungen er Polizei zur Todesursache dauern an

Die Kriminalpolizei Amberg und die Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den Restaurantbesitzer wegen fahrlässiger Tötung im Fall von A., die übrigen Gäste betreffend wegen Körperverletzung. Es laufen mehrere Untersuchungen zur Todesursache, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem BR. Zu ersten Ergebnisse der Obduktion halten sich Staatsanwaltschaft und Polizei noch bedeckt.

Der Anwalt des Restaurantbetreibers, Philipp Pruy, hatte nach Bekanntwerden des Falls auf BR-Anfrage mitgeteilt, dass die Ware von einem Großhändler bezogen wurde. Derzeit laufen außerdem Prüfungen der Lebensmittelüberwachung des Landratsamts Schwandorf. Die Ergebnisse der Lebensmittelbehörde des Herstellers werden Anfang nächster Woche erwartet, sagte der Sprecher des Schwandorfer Landratsamts dem BR.

Bakterium „Bacillus cereus“ führt zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall

Das Bakterium Bacillus cereus kann zu Übelkeit und Erbrechen sowie Durchfall führen, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Das Bakterium kann leicht auf Lebensmittel übertragen werden. Ein kleiner Teil von Bacillus cereus Stämmen besitzt die Fähigkeit, Cereulid zu bilden. Eine Vergiftung durch Cereulid wird häufig im Zusammenhang mit dem Verzehr von stärkehaltigen, gekochten Lebensmitteln wie Reis oder Nudeln beobachtet, so das BfR. Sehr selten kommt es zu schweren Krankheitsverläufen durch Leber- und Hirnschäden.