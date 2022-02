Frau stürzt von Kletterfelsen: Lebensgefährlich verletzt

Bei einem Kletterunfall hat sich eine 24-Jährige im Landkreis Regensburg lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Die Frau sei am Mittwochen am Kletterfelsen Schönhofen in die Tiefe gestürzt und am Boden aufgeschlagen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ihr Begleiter, der beim Eintreffen der Rettungskräfte selbst noch in großer Höhe in der Felswand hing, konnte demnach durch Hilferufe Anwohner auf die Notsituation aufmerksam machen. Aus welcher Höhe die Frau abgestürzt war, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Unfallursache war zunächst ebenfalls unklar.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-264671/2 (dpa)