Fußgängerin in Lindau überfahren

Bei einem Verkehrsunfall in Lindau ist am Freitagabend eine Fußgängerin gestorben. Ein Auto erfasste die Frau offenbar frontal.

Tödlicher Unfall in Lindau: In der Friedrichshafener Straße ist heute am Freitag eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Fußgängerin stirbt in Lindau

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte die 86-jährige Frau die Straße und wurde von einem Auto frontal erfasst. Die Seniorin wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei.

Der 87-jährige Fahrer des Wagens erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst vor Ort betreut werden. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Friedrichshafener Straße war zwischen dem Aeschacher Knoten und der Schönauer Straße voll gesperrt. (AZ)