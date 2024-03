Bayern-Fußballerinnen im Endspurt ohne verletzte Kett

Für Franziska Kett vom FC Bayern ist die Saison vorzeitig beendet. Die Offensivspielerin erleidet eine muskuläre Verletzung.

Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.45 Uhr) und auch im weiteren Saisonendspurt auf Offensivspielerin Franziska Kett verzichten. Wie die Münchnerinnen am Freitag mitteilten, erlitt die 19-Jährige eine muskuläre Verletzung. Schon in der vergangenen Saison hatte Kett wegen einer Schulterverletzung vorzeitig zuschauen müssen.

In der Bundesliga trifft der FC Bayern noch auf den MSV Duisburg, Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen, den 1. FC Nürnberg und die TSG 1899 Hoffenheim. Mit einem Sieg am Sonntag will sich der Bundesliga-Tabellenführer aus München die Chance auf das Double erhalten.

(dpa)