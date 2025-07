Bayern-Spielerin Harder muss verletzt pausieren

Die Fußballerinnen des FC Bayern München müssen mehrere Wochen auf Pernille Harder verzichten. Wie der deutsche Meister mitteilte, erlitt die Offensivspielerin im EM-Gruppenspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen Polen (2:3) am Samstag eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Damit werde die 32-Jährige, die mit Dänemark bei der EM in der Gruppenphase ausschied, erst einmal ausfallen. Für die Münchnerinnen steht am 30. August in Karlsruhe der Supercup gegen den VfL Wolfsburg an.

