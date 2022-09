Frauen-Spitzenspiel Wolfsburg - Bayern im großen Stadion

Das Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München findet in der Volkswagen Arena statt, wo normalerweise die Männer spielen.

Dies gab der deutsche Meister und Pokalsieger am Donnerstag bekannt. Der fünfte Spieltag findet am Wochenende vom 21. bis 23. Oktober statt, die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest.

Das VfL-Team von Trainer Tommy Stroot und der Vizemeister aus Bayern gelten als die Top-Titelanwärter in der Bundesliga. Diese wird an diesem Freitag (19.15 Uhr/MagentaSport und Eurosport) mit der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern ebenfalls in einer großen Arena (Deutsche Bank Park) eröffnet.

(dpa)