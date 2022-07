Fußballerinnen verpflichten Nationalspielerin Rúnarsdóttir

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben Cecilía Rán Rúnarsdóttir verpflichtet.

Die 18 Jahre alte Nationaltorhüterin Islands war bereits zuvor vom FC Everton an die Bayern ausgeliehen gewesen. "Ich bin super dankbar für die Möglichkeit, dass ein so großer Verein wie der FC Bayern so langfristig mit mir plant", sagte Rúnarsdóttir in einer Vereinsmitteilung am Montag.

Rúnarsdóttir, die bereits mit 13 Jahren ihr Debüt in der dritten isländischen Liga gegeben hatte, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. "Cecilía gehört mit ihren 18 Jahren zu den größten Torhüterinnentalenten weltweit", sagte Bianca Rech, Sportliche Leitung der FC Bayern Frauen. "Sie hat uns in den vergangenen Monaten von ihren Qualitäten absolut überzeugt."

(dpa)