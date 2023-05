Freie Wähler

vor 48 Min.

Hubert Aiwanger als Freie-Wähler-Chef bestätigt

Artikel anhören Shape

Die Freien Wähler in Bayern haben Hubert Aiwanger in seinem Amt als Landesvorsitzenden bestätigt. Er bekam am Samstag 95 Prozent der Stimmen.

Themen folgen