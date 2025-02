Zu Besuch auf einer der größten Baustellen Europas – direkt an der A99

Reinhold Petrich war hier der erste Siedler. Der Erste in einem Stadtteil, in dem einmal 25.000 Menschen leben und 15.000 arbeiten sollen. Freiham, dieses Viertel, das es bis vor rund zehn Jahren noch gar nicht gab und dessen genaue Lage bis heute nicht alle Münchnerinnen und Münchner kennen. Dabei ist es eines der größten Neubauprojekte in Europa. Hier an der A99, bei Aubing und Pasing, entsteht eine Stadt in der Stadt, die am Ende etwa so groß sein wird wie Günzburg oder Weilheim.

